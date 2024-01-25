انت الان تتابع خبر طائرة عسكرية عملاقة تهبط اضطراريا في تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، ان طائرة تابعة للقوات الجوية التركية اضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية.
وقالت وزارة الدفاع التركية: "طائرة من طراز C-160 تابعة للقوات التركية اضطرت للهبوط اضطرارياً أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية، وتعرضت لأضرار طفيفة".
وأفادت الوزارة بعدم "تعرض طاقم الطائرة إلى إصابات".
وأظهر فيديو متداول للطائرة العسكرية التركية التي واجهت خللا فنيا وهبطت اضطراريا.