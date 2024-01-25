انت الان تتابع خبر طائرة عسكرية عملاقة تهبط اضطراريا في تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، ان طائرة تابعة للقوات الجوية التركية اضطرت إلى القيام بهبوط اضطراري أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية.