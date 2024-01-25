جريح في حادث سير بعد اصطدام 3 سيارات في الضنية

أصيب شخص بجروح نتيجة حادث سير وقع بين ثلاث سيارات واصطدام إحداهم بعمود كهرباء بجانب الطريق العام في بلدة حقل العزيمة ـ الضنية، بسبب إنزلاقها على خلفية تسرب كمية من المازوت على الطريق المذكور.
وقد قامت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي لتلقي العلاج اللازم.
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