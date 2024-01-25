طائرات مسيرة تقصف مصفاة نفط كبيرة في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر مصدر أوكراني، اليوم الخميس، أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط مملوكة لشركة روسنفت بجنوب روسيا في أحدث هجوم من هذا النوع.

تسبب الهجوم في نشوب حريق أثناء الليل في الوحدة الموجهة للتصدير في بلدة "توابسه" وأفاد مسؤولون روس محليون بإخماد الحريق اليوم الخميس.

وقال سيرجي بويكو رئيس منطقة توابسه، عبر تطبيق تلغرام، إن "الحريق شب في وحدة التفريغ بالمصفاة. بحسب المعلومات الأولية، ليس هناك خسائر في الأرواح ولا إصابات".

وأكد المصدر الأوكراني أن جهاز الأمن الأوكراني استهدف المصفاة بطائرات مسيرة وسيواصل هذا النوع من الهجمات.

وقال المصدر "جهاز الأمن الأوكراني يوجه ضربات في عمق روسيا الاتحادية ويواصل هجماته على منشآت".

وعرضت قنوات غير رسمية، على تطبيق "تلغرام"، صورا للحريق وقالت إن طائرات مسيرة هي السبب في اندلاعه.

وتبلغ الطاقة السنوية للمصفاة 12 مليون طن (240 ألف برميل يومياً).