زلزال يضرب شرق تركيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الخميس، إن زلزالا بقوة 5.3 درجة هز منطقة شرق تركيا.وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ولم يعلن، على الفور، عن سقوط أضرار بشرية أو مادية.

وتتعرض تركيا، من حين لآخر، لزلازل.

كان آخرها هزة قوية بلغت قوتها أكثر من من 7 درجات على مقياس ريختر ضربت تركيا وشمال سوريا، في فبراير الماضي، وأودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص وأدى لإصابة عشرات الآلاف. كما تسبب زلزال فبراير الماضي في تدمير عشرات آلاف المنازل والممتلكات والبنى التحتية في البلدين الجارين.