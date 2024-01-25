القوات الروسية تحسن مواقعها في دونيتسك

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية أحبطت ثلاث هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك وقامت بتحسين مواقع تموضعها.

وحسب سبوتنيك، جاء في تقرير الوزارة: "على محور دونيتسك، قامت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة".

وأحبطت القوات الروسية ثلاث هجمات في منطقة كليشيفكا، وأصابت مواقع اللواءين الميكانيكيين 22 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كليشيفكا وكراسني، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 310 جنود، و4 دبابات، و4 سيارات مدرعة، و7 سيارات.

خلال المعارك، تم توجيه ضربات إلى مركبة قتالية أمريكية الصنع "ميلرس م270"، ونظام مدفعية "م777"، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا"، ومدفع "د-20"، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزيكا"، ومدفعي "هاوتزر" من طراز "د-30"، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة.

وعلى محور جنوب دونيتسك، ضربت وحدات من المجموعة الشرقية للقوات الروسية مواقع ألوية الهجوم الجوي الميكانيكية الحادية والثلاثين والتاسعة والسبعين التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي ستارومايورسكي ونوفوميخيلوفكا، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 130 جنديا، ودبابة واحدة، وعربتي مشاة قتالية، وثلاث مركبات، ومدفعا ذاتي الدفع "غفوزيكا"، ومدفع هاوتزر "جاسينث- بي" ومحطة حرب إلكترونية.

وفي اتجاه كوبيانسك، صدت المجموعة الغربية للقوات الروسية، أربع هجمات بطائرات هجومية تابعة للألوية الآلية 30 و32 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكييفكا وسينكوفكا، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 40 جنديا، وسيارتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدفعين ذاتيي الدفع من طراز "كراب".