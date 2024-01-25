صور غادة عبد الرازق في حوض الإستحمام تثير السخرية

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بغداد - ياسين صفوان - صور غادة عبد الرازق في البانيو



في التفاصيل، أثارت صور غادة عبد الرازق في البانيو التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستقرام، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي حيث إنهالت عليها التعليقات الساخرة والسلبية، ومنها: "مصورة آخر شي في البانيو... ليش؟"، "ربنا يستر لايجي يوم تتصوري بالكبينه"، "عيب على سنك يا حجة"، "جلسة تصوير بالحمام... اي الغاية منها؟".



وظهرت غادة بفستان أسود طويل بكتف واحد من تصميم المصمم العالمي ستيفان رولاند، وإختارت تسريحة الكعكة المشدودة إلى الخلف، مع مكياج هادئ، وزيّنت إطلالتها بقيراط ضخم.

أعمال غادة عبد الرازق الجديدة



في سياق آخر، كشفت الممثلة غادة عبد الرازق عن وجود جزء ثاني من مسلسل "حدث بالفعل"، وذلك أثناء إستضافتها في برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدّمه الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو "9090". وقالت غادة عبد الرازق: "احنا عايزين حدث بالفعل جزء ثاني، لغادة قصة تانية بس خمسات وهتبقى أقوى من الأول".

وأيضاً، تستعدّ غادة عبد الرازق لخوض السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال مسلسل "صيد العقارب". وهو من بطولتها إلى جانب رياض الخولي، أحمد ماهر، ماجد المصري، منال سلامة، محمد علاء. والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.