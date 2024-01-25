أمريكا تدعو الاحتلال الإسرائيلي لحماية المدنيين في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعوة إسرائيل لحماية المدنيين، بعد يوم من القصف الذي طال ملجأ للأمم المتحدة في غزة.

وأضاف بلينكن خلال تصريحات من أنجولا أن إسرائيل "تحقق في الحادث كما يجب"، ومؤكداً أن ملجأ الأمم المتحدة "أساسي ويجب حمايته"، ولم يوضح مستوى المحادثات التي تجريها واشنطن مع الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن.

وأشاد بلينكن بعمل الأمم المتحدة ووكلاتها في غزة لـ"مساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها"، ومؤكداً أن "العمل الذي تؤديه الأمم المتحدة في غزة ينقذ الأرواح بكل معنى الكلمة، ولا يستطيع أي طرف آخر القيام به، ولا أحد يقوم بذلك" على حد وصفه.