ربة منزل تنهي حياتها بالحبة القاتلة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت ربة منزل حياتها، الخميس، بتناول مادة سامة، وكشفت أسرتها غموض الواقعة، بينما نُقلت الجثة للمشرحة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "نهى. م" 30 عامًا - ربة منزل، تقيم دائرة المركز مصابة بتسمم، ادعاء تناول قرص حفظ الغلال، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي، وتوفيت عقب وصولها.

أفاد زوجها "نادر. م" 35 عامًا - مهندس، وابنتها "فاطمة" 13 عامًا - طالبة، بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية بسبب خلافات أسرية، ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.