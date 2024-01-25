شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب جنوب شرق تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر جنوب شرقي تركيا، اليوم الخميس، في نفس المنطقة التي دمرها زلزالان قبل نحو عام.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا)، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في بادئ الأمر. ذعر السكان قال يرلي كايا، إن سكان المحافظات والمدن المجاورة شعروا بالزلزال، وذكرت تقارير إعلامية تركية أن الزلزال الذي وقع على عمق 14 كيلومترا تسبب في حالة ذعر بين السكان.

وضرب زلزالان مدمران جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في فبراير2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 60 ألف شخص في كلا البلدين، وتشريد ملايين.