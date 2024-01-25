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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: اعتقال أكثر من 6285 فلسطينيًّا منذ السابع من أكتوبر الماضي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 6285 فلسطينيًّا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال 355 طفلًا و210 نساء، و50 صحفيًّا، خلال عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة الغربية.