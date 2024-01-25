اخبار العالم

هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: اعتقال أكثر من 6285 فلسطينيًّا منذ السابع من أكتوبر الماضي

0 نشر
Waleed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: اعتقال أكثر من 6285 فلسطينيًّا منذ السابع من أكتوبر الماضي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 6285 فلسطينيًّا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال 355 طفلًا و210 نساء، و50 صحفيًّا، خلال عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة الغربية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا