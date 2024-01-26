الهجرة تزيد عدد سكان ألمانيا إلى مستوى قياسي حيث بلغ 84.7 مليون نسمة

أفاد مكتب الإحصاءات في المانيا بارتفاع عدد سكان ألمانيا بمقدار 30 ألف شخص على مدار عام 2023، ليصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 84.7 مليون نسمة، وعوض صافي عدد المهاجرين انخفاض معدلات المواليد وارتفاع نسبة المسنين.

وكانت الزيادة متماشية مع المعدلات التي شهدتها ألمانيا بين عامي 2012 و2021، لكنها أقل بكثير من عام 2022 عندما وصل مئات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين إلى البلاد بحثاً عن ملاذ آمن.

وتعد الهجرة موضوعاً رئيسياً في ألمانيا في الوقت الراهن، وتتخذ الحكومة إجراءات لتشديد الضوابط على الحدود، وتعهدت بتسريع عمليات الترحيل، في حين تعمل أيضاً على تلبية احتياجها من العمالة الأجنبية من خلال إصلاحات تسهل الحصول على الجنسية.

وصعد حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف إلى المركز الثاني في استطلاعات الرأي، مستغلاً مسألة الهجرة، باعتبارها مصدر قلق رئيسياً للناخبين.

وقدر مكتب الإحصاء صافي عدد المهاجرين إلى ألمانيا بما يتراوح بين 680 ألفاً و710 آلاف شخص في عام 2023.

وكان هذا العدد أقل من المستويات التي شهدتها البلاد في عام 2015، عندما وصل إلى 1.14 مليون لاجئ، بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وفي عام 2022 عندما وصل إلى 1.46 نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا.