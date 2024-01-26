المركزي الأوروبي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير في أول اجتماع يعقده هذا العام

قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.5%، وذلك في أول اجتماع يعقده هذا العام بشأن السياسة النقدية.

ويبلغ معدل الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي، وهي النسبة التي تتلقاها المؤسسات الائتمانية عندما تضع أموالا لدى البنك 4 % وهي نسبة مرتفعة بشكل قياسي.

وأنهى المركزي الأوروبي مسيرة طويلة من معدلات الفائدة الصفرية والسالبة في تموز 2022، ورفع المعدلات بشكل متكرر، بهدف السيطرة على معدل التضخم المرتفع في الوقت، الذي خرجت فيه منطقة اليورو من جائحة «كورونا».

وفي نهاية المطاف رفع البنك المركزي معدلات الفائدة عشر مرات على التوالي قبل أن يتوقف عن ذلك في تشرين الاول.

هذا وتتوقع أسواق المال خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر نيسان المقبل، في حين أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن الخفض من المرجح أن يحدث في هذا الصيف.

وحذرت لاغارد من أن البنك سيتخذ قراراته بناء على أحدث الإحصاءات المتعلقة بصحة الاقتصاد، بدلاً من قطع وعود طويلة الأجل.

أبقى المركزي الأوروبي على سعر الفائدة القياسي ثابتاً عند أربعة في المائة، وهو نفس المسار، الذي اتخذه البنك المركزي النرويجي.