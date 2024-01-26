نقيب المحررين تلقى اتصالات تعزية بوفاة والدته

إتصل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى بنقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي معزيًا بوفاة والدته المرحومة جورجيت كرم القصيفي. كما تلقى النقيب القصيفي اتصالات تعزية من رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، والنائب علي عسيران والوزيرين السابقين ليلى الصلح حماده وبشاره مرهج وأمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح وقائمقام جبيل نتالي مرعي ورئيس جمعية الصحافيين في سلطنة عمان محمد العريمي ورئيس اتحاد الصحافيين في سوريا موسى عبد النور. كما تقبل التعازي من المستشار الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال فارس الجميل ومن مستشار الرئيس سليم الحص رفعت بدوي ورئيس رابطة خريجي كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية خضر ماجد ورئيس تجمع موارنة من أجل لبنان بول كنعان.

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