افادت مديرية امن الدولة في بيان بانه"بعد ورود معلوماتٍ تفيد بأنّ شخصاً سورياً ينتحل صفة طبيب، ويقوم بمعاينة الأطفال ويصف لهم أدوية مهرّبة من سوريا إلى لبنان، أقدمت دوريّة من أمن الدّولة في الشمال – مكتب المنية الضنّيّة، وبمؤازرة مراقب صحّيّ من القضاء، على دهم منزل السّوريّ (ع.ك.)، حيث ضبطته بالجرم المشهود وهو يعاين أحد الأطفال، فتمّ توقيفه وأحيل مع المضبوطات على القضاء المختصّ".

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة توقف سوريّا ينتحل صفة طبيب أطفال في الشمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.