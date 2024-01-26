اخبار العالم

الخارجية الفلسطينية ترحب بالحكم الأولي لمحكمة العدل الدولية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي
رحبت الخارجية الفلسطينية بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الدولية في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن القضاة في محكمة العدل الدولية قيموا الوقائع والشهادات حول ما يجري في قطاع غزة، معتبراً أن الحكم الأولي الصادر بمثابة حكم لصالح الإنسانية والقانون الدولي.

وأكد المالكي أن فلسطين ترحب بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، داعياً جميع الدول، ومن بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي تم إقرارها.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا