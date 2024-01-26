إسبانيا ترحب بقرار العدل الدولية وتطالب إسرائيل بتنفيذه

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

رحبت أسبانيا، بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لمنع أي أعمال "إبادة" في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز في تعليق نشره على منصة إكس، إن بلاده ترحب بقرار محكمة العدل الدولية، مطالباً كافة الأطراف بتنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عن المحكمة.

وقالت العدل الدولية خلال جلستها لإصدار الحكم، "قلقون للغاية إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة"، ولا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.

ولفتت إلى أن أكثر من 93% من سكان قطاع غزة غير قادرين على الوصول إلى الطعام.

وأكدت العدل الدولية، "أخذنا بالاعتبار تصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين".

كما أخذت العدل الدولية بالاعتبار قلق مسؤولين حقوقيين مستقلين من خطاب الكراهية الإسرائيلي، لافتة إلى أن بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.