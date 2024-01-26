إيطاليا تعلن استعدادها لقيادة المهمة الأوروبية في البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتّو عن استعداد بلاده لقيادة المهمة العسكرية الأوروبية قيد الإعداد لحماية الملاحة التجارية بمياه البحر الأحمر.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال "كروزيتّو" - في مقابلة نشرتها صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي)-: "إذا طلبوا مِنّا القيادة فسنقبل. نمتلك القدرات".

وأضاف "لكن، إذا أراد الفرنسيون قيادة المهمة في البحر الأحمر فلا بأس. المسألة هي أن تكون لدينا في أقرب وقت قوة فعالة لحماية أمن السفن التجارية واقتصاداتنا، بالإضافة إلى حماية الحق الدولي في الملاحة".

وانتقد وزير الدفاع الإيطالي، القيادي في حزب رئيسة الحكومة جورجا ميلوني، عدم تناغم السياسات الخارجية للدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد مع بعضها البعض. وقال "أوروبا هكذا في الوقت الحالي. إنها حقيقة: هناك 27 سياسة خارجية مختلفة، ولكل دولة أجندتها الخاصة. ليس فقط في غزة، بل أيضا في لبنان، والنيجر، وشمال إفريقيا وفي كوسوفو".

وأضاف "لهذا السبب لا نتمتع بدور محوري في العالم".

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع الإيطالي أنه سوف يطرح في الأسابيع القادمة مشروع قانون لإنشاء احتياطي وطني للقوات المسلحة، كما هو الحال في سويسرا وإسرائيل، واصفا ذلك بأنه أحد الإصلاحات الضرورية لإيطاليا.

وقال "كروزيتّو": "العالم يتغير. هناك حروب واضحة وأخرى هجينة. في البحر الأحمر فقط، هناك العديد من الحروب، والصين وروسيا تخوضان بالفعل حرب هجينة خاصة بهما، حيث تتمتع سفن شركاتهما التجارية بحرية الملاحة في البحر الأحمر، حسبما تعهد الحوثيون في اليمن. إنها ميزة تخاطر بتدمير المنافسة".

وأضاف "في إطار المهمة الأوروبية المرتقبة، الآن، سيتعين علينا إرسال سفينة وصواريخ إلى البحر الأحمر. لن يكون من السهل تمويل نفقات جديدة. لقد ورثنا أصولا للقوات المسلحة كانت نتيجة وهم أنه لن نضطر للدفاع عن أنفسنا ضد أي هجوم. يجب أن يتغير كل شيء، بما في ذلك القوانين، حتى تلك المتعلقة بصلاحيات وزارتي، لتزويدنا بقدرة حقيقية فعالة للدفاع عن بلادنا".