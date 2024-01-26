كل ما تريد معرفته عن نوة الكرم التي تضرب الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

ضربت "نوة الكرم" سواحل وأحياء الإسكندرية، اليوم الجمعة، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح وانخفاض في درجات الحرارة، إذ جاء مبكرًا عن موعدها يومين كاملين.

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 15 للصغرى و17 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 29 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 78%، فيما يسود طقس غائم ويزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية وتمركز ما يزيد عن 180 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن "نوة الكرم" في السطور التالية:

- سُميت بالكرم لغزارة الأمطار وطول مدتها.

- تبدأ نوة الكرم في نهاية شهر يناير من كل عام، وعادة بدءًا من يوم 28 يناير وقد تتقدم أو تتأخر أيام.

- تهب على الإسكندرية في صورة أمطار غزيرة ورياح.

- تستمر نوة الكرم غالبًا لنحو 7 أيام وقد يتوقف الصيد والملاحة البحرية خلالها.

- يعقب "نوة الكرم" نوة "الشمس الصغيرة" في منتصف شهر فبراير المقبل.

يشار إلى أن الإسكندرية لـ 18 نوة على مدار فصلي الخريف والشتاء، بينها 11 نوة تعد الأكثر قوة وضراوة، إذ تأتي بأمطار غزيرة ورياح عاتية بعضها يتسبب في غرق الشوارع وتوقف حركة الملاحة والصيد.