انت الان تتابع خبر الاتهامات متبادلة بين المانيا وروسيا.. التضليل يعصف بمصداقية "اكس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقاً لما تم الإعلان عنه، تهدف الحملة إلى إثارة الغضب بشأن دعمها لأوكرانيا، بحسب ذكرت مجلة دير شبيغل، اليوم الجمعة.

وقالت دير شبيغل، إن خبراء قامت وزارة الخارجية الألمانية بتكليفهم، قاموا باستخدام برنامج مخصص لمراقبة الرسائل المنشورة على موقع "إكس" بين 20 ديسمبر/كانون الأول حتى 20 يناير/كانون الثاني.



وعثروا على أكثر من 50 ألف حساب مزيف لمستخدمين قاموا بنشر أكثر من مليون رسالة باللغة الألمانية على"إكس".

ومن بين المواضيع التي تكررت في هذه الرسائل، اتهام حكومة المستشار أولاف شولتس بإهمال شعب بلادها لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، بحسب شبيغل التي تقول إنها اعتمدت على مقتطفات من التحقيق.

ويقدر خبراء أن ما عثر عليه يندرج في إطار "عملية دوبلغانغر" (الشبيه) التي أطلقت مطلع العام 2022 والمنسوبة لروسيا لنشر مواقف داعمة لموسكو خصوصا فيما يتعلّق بأوكرانيا.

وأشارت شبيغل الى أن هذه الحسابات تشير في بعض الأحيان إلى أخبار مزيفة على مواقع إلكترونية صممت لتشبه تلك التابعة لمؤسسات إعلامية حقيقية.

وفي مؤتمر صحفي دوري، رفضت متحدثة باسم الخارجية الألمانية التعليق على المقال.

وأكدت المتحدثة أن المعلومات المضللة "أصبحت عامل تهديد عالمي" يهدف إلى زعزعة استقرار المجتمعات الغربية بما في ذلك في ألمانيا.

ويأتي الكشف عن ذلك مع تزايد القلق بشأن مخاطر المعلومات المضللة المتطورة بشكل متزايد في عام 2024، وهو عام انتخابي هام لنحو نصف الكوكب.

ومن المقرر إجراء ثلاثة انتخابات إقليمية مهمة في سبتمبر/أيلول شرق البلاد، ويتصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" استطلاعات الرأي بنسبة تزيد عن 30%.

واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء الماضي، أن سنة 2024 التي تتخللها انتخابات تعني حوالى نصف سكان العالم هي "سنة حاسمة" في مكافحة التضليل الإعلامي.

وقال بوريل متحدثا إلى الصحفيين إن التضليل الإعلامي "من التهديدات الكبرى" التي تواجهها الديموقراطيات.

كما حذّر المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2024 من أن المعلومات المضللة المنشورة عمداً أو عن غير قصد باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن أن "تقوض شرعية الحكومات المنتخبة حديثا".

