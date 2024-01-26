الولايات المتحدة الأمريكية لا تؤيد وقفا شاملا لإطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تؤيد وقفا شاملا لأطلاق النار في غزة ، بل أنها تؤيد فقط هدن إنسانية بهدف إخراج الأسرى وإيصال المساعدات إلى المنطقة.

جاء ذلك على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الاثنين بالعاصمة واشنطن.

وردا على سؤال عن تزايد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، قال كيربي: "هذه هي الخطة العسكرية للإدارة الإسرائيلية، الإدارة الأمريكية تدعم النهج الإسرائيلي في القضاء على حماس ، ولكن تحض أيضًا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين".

وأوضح كيربي أن "إسرائيل تحارب ضد حركة حماس ولديها الحق في الدفاع عن نفسها".

المصدر : وكالات