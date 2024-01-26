عاجل.. استهداف سفينة جديدة قبالة سواحل اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أنها تلقت تقريرا بشأن وقوع حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن.

وكان الحوثيون أطلقوا صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن باتجاه المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني (DDG 64).

وقالت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية، إنه في حوالي الساعة 1:30 ظهراً (بتوقيت صنعاء)، أطلق المسلحون الحوثيون صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، باتجاه المدمرة يو إس إس كارني (DDG 64) من طراز أرلي بيرك في خليج عدن تم إسقاط الصاروخ بنجاح من قبل المدمرة يو إس إس كارني، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار.