مجلس النواب أقر الموازنة العامة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه

أقرّ ​مجلس النواب​ ​قانون الموازنة​ العامة لعام 2024، بعد إدخال تعديلات عليه.

وكان قد شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على "أنّنا إذا أقرّينا الموازنة على سعر صرف 89 ألف ليرة، فستُعلن المصارف إفلاسها غدًا، لذا يجب أن يحدَّد السّعر بين المصرف والمصارف".

كما توجّه رئيس مجلس النّواب نبيه بري، إلى ميقاتي، قائلًا: "هذه المرّة الأخيرة الّتي نستلم فيها موازنة بهذا الشّكل، معظمها فرسان وكلّ مادّة تحتاج قانونين".