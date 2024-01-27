أفادت وكالة "رويترز"، عن هزة أرضية يقوّة 5.01 درجات ضربت تركيا. ويوم الخميس، ضربت هزة أرضية بقوة 5.3 درجة منطقة شرق تركيا، حسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي. وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلومترات.

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