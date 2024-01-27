أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، بأنّ طريق ترشيش زحلة مقطوعة، وذلك بسبب تراكم الثلوج.
إلى ذلك، أفادت غرفة التحكم المروري، بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة هي كفرذبيان حدث بعلبك، العاقورة حدث بعلبك، عيناتا الارز، جرد مربين الهرمل، القبيات الهرمل، معاصر الشوف كفريا.
وأشارت الغرقة إلى أنّ أنّ حركة المرور طبيعية على مداخل بيروت، وضمن التقاطعات والمستديرات حاليا.
طريق #ضهر_البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.