حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، بأنّ طريق ترشيش زحلة مقطوعة، وذلك بسبب تراكم الثلوج.

إلى ذلك، أفادت غرفة التحكم المروري، بأنّ الطرقات الجبلية المقطوعة هي كفرذبيان حدث بعلبك، العاقورة حدث بعلبك، عيناتا الارز، جرد مربين الهرمل، القبيات الهرمل، معاصر الشوف كفريا.

وأشارت الغرقة إلى أنّ أنّ حركة المرور طبيعية على مداخل بيروت، وضمن التقاطعات والمستديرات حاليا.

طريق #ضهر_البيدر سالكة امام جميع المركبات باستثناء الشاحنات