انت الان تتابع خبر وسط تضارب الأرقام.. إليك تاريخ مواجهات بين العراق والأردن منذ العام 1956 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتشير إحصاءات تاريخ مواجهات العراق والأردن إلى أفضلية كبيرة يتمتع بها منتخب أسود الرافدين على حساب النشامى، وذلك قبل مواجهة المنتخبين القادمة، يوم الإثنين القادم الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت العراق والدوحة، في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا.والتقى المنتخبان الأردني والعراقي لأول مرة في العام 1956 وديًّا، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، بينما انتهى آخر لقاء جرى العام الماضي 2023 بالتعادل 2-2 وديًا، قبل أن يحسم الأسود المباراة بركلات الترجيح 3-5.

وحسب بيانات ترانسفير ماركت، فإن تاريخ مواجهات العراق والأردن يشير إلى أن المنتخبين التقيا 21 مرة، وحقق المنتخب العراقي الفوز في 16 مباراة، مقابل فوز يتيم للنشامى، وتعادل المنتخبان في 4 مباريات، وسجل العراق 49 هدفًا، مقابل 16 هدفًا للأردن.

وإحصائيات اتحاد الكرة الأردني، تتضمن مباريات أخرى في بطولات أخرى غير معترف بها من الفيفا، مثل بطولة غرب آسيا والبطولات الودية والدورات العربية، وبطولة كأس العرب التي اعترف بها "الفيفا" مؤخرًا، وتكشف هذه الإحصاءات عن أن الفريقين التقيا 47 مرة في تاريخهما الكروي، بحسب winwin

وعلى مدار تاريخ مواجهات العراق والأردن تفوق أسود الرافدين بشكل واضح، حيث فازوا بـ25 مباراة مقابل 10 انتصارات لمنتخب النشامى، فيما تعادل المنتخبان 12 مرة، وسجل المنتخب العراقي 70 هدفًا مقابل 46 هدفًا لمنتخب النشامى، وفقًا لإحصاءات اتحاد الكرة الأردني.

وعلى مستوى كأس آسيا، تعد المواجهة بين المنتخبين الثانية في البطولة بعد المرة الأولى عام 2015 التي جرت في أستراليا، وحسمها المنتخب العراقي بهدف نظيف.

وتحمل المباراة القادمة بين النشامى وأسود الرافدين الرقم 48 في تاريخ مواجهات العراق والأردن، حيث سيدخل الفريقان إلى أرضية الميدان بحظوظ متساوية في تحقيق الفوز، والتأهل إلى دور الـ8 من بطولة كأس آسيا.

ومع الاقتراب من موعد اللقاء المرتقب بين المنتخبين، يستعرض هذا التقرير تاريخ المواجهات السابقة بين العراق والأردن.



*تاريخ مواجهات العراق والأردن

البطولات الودية

الأردن * العراق 2-0 عمان 28-8-1992، "بطولة الأردن الدولية"

الأردن * العراق 1-1، "5-4 ركلات ترجيح" عمان، 16-7-2011 "بطولة الأردن الدولية"

الأردن * العراق 2-2 "3-5 ركلات ترجيح" عمان 17-10-2023 "بطولة الأردن الدولية"

الأردن * العراق 2-3 ، البصرة، 26-3-2019 "بطولة الصداقة الدولية"

الدورات الرياضية العربية

الأردن * العراق 2-1، عمان، 25-8-1999.

الأردن * العراق 4-4 "3-1 ركلات جزاء"، عمان، 1-9-1999.

المباريات الودية

الأردن * العراق 0-0، عمان، 1956.

الأردن * العراق 0-2، عمان، 1981.

الأردن * العراق 0-2، عمان، 1981.

الأردن * العراق 0-2، عمان، 1-6-1990.

الأردن * العراق 0-1، بغداد، 16-2-1997.

الأردن * العراق 0-1، عمان، 28-6-1999.

الأردن * العراق 2-1، عمان، 26-8-2003.

الأردن * العراق 0-1، عمان، 8-6-2005.

الأردن * العراق 2-1، عمان، 21-7-2006.

الأردن * العراق 0-1، عمان، 9-8-2006.

الأردن * العراق 1-1، عمان، 8-6-2007.

الأردن * العراق 0-0، عمان، 12-6-2007.

الأردن * العراق 1-1، دبي، 24-1-2008..

الأردن * العراق 4-1، عمان، 16-9-2010.

الأردن * العراق 3-0، عمان، 3-10-2015.

الأردن * العراق 0-0، عمان، 6-11-2016.

الأردن * العراق 0-1، البصرة، 2-6-2017.

الأردن * العراق 0-0 الإمارات 12-11-2020

بطولة غرب آسيا

الأردن * العراق 0-0، عمان، 25-5-2000.

الأردن * العراق 1-4، عمان، 2-6-2000. (المركز الثالث).

الأردن * العراق 2-3، دمشق، 7-9-2002. (المباراة النهائية).

الأردن * العراق 2-0، طهران، 21-6-2004.

الأردن * العراق 3-1، طهران، 25-6-2004. (تحديد المركز الثالث).

الأردن * العراق 0-1، الفروانية، 10-12-2012.