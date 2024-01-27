سقوط أمطار غزيرة في كفر الشيخ - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى سقوط أمطار غزيرة مصاحبة بموجة صقيع دون التأثير على حركة السير على الطرق العامة والسريعة في نطاق المحافظة.

وكانت موجة من الطقس السئ تعرضت لها مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ على مدار 24 ساعة ماضية تتمثل في سقوط أمطار مع رياح شديدة، وموجة صقيع ما أدى إلى خلو الشوارع الرئيسية من المارة نتيجة الطقس السئ وفق ما رصدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ على مدار الساعات الماضية.

ووفق ذلك قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رفع حالة الطوارئ على مستوى مدن ومراكز المحافظة بشأن التغيرات المناخية التي تمر بها المحافظة وتعرض غالبية مناطقها لموجة من الطقس السئ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.