"جثة بقميص نوم".. قصة عامل قتل عشيقته وألقى جثتها في الشارع بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

علاقة آثمة جمعت بين سيدة ثلاثينية، وعامل جمع قمامة، أسفرت عن حمل سفاح وضع السيدة في مأزق. لم تجد السيدة سبيلا للنجاة بمصيبتها سوى المواجهة مع عشيقها، لكن وقعت مشادة كلامية حادة بينهما اعتدى العشريني على عشيقته بالضرب بـ"حزام" ودفع رأسها بقوة فارتطمت بالأرض، بحسب تحقيقات النيابة العامة.

أصيبت الثلاثينية بحالة إعياء شديدة خلدت بعدها إلى النوم إلى جوار عشيقها الذي فوجئ بوفاتها صباح اليوم التالي. اتصل بشقيقه طلبا للمساعدة وتخلصا من الجثة بمكان العثور عليها.

في حلقة جديدة من "جرائم أسرية" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نرصد تفاصيل مقتل ربة منزل وإلقاء جثتها بقميص نوم في الشارع منتصف عام 2021.

مطلع شهر سبتمبر عام 2021 عثرت قوات الشرطة على جثة سيدة ثلاثينية "حامل" مقتولة بطريق صفط اللبن كرداسة، ترتدي "قميص نوم حريمي"، وملفوفة بملاءة.

وأظهرت مناظرة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وجود آثار ضرب بمنطقة الرأس فضلا عن كدمات متفرقة بالجسم فضلا عن وشم على يديها وذراعها بمنطقة الكتف.

شكل اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة فريق بحث بقيادة نائبه اللواء عاصم أبو الخير وبمشاركة العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر.

خطة بحث محكمة أعدها العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، تنسيقا مع قطاع الأمن العام ووحدة مباحث كرداسة؛ لتحديد هوية المجني عليها ومراجعة كاميرات المراقبة لحل "الجريمة اللغز".

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة توصلت إلى ان القتيلة تبلغ من العمر 38 سنة، أصل إقامتها محافظة أسيوط، حضرت إلى القاهرة مؤخرا بعد انفصالها عن زوجها. تعرفت على عامل جمع قمامة "27 سنة" مقيم قرية بني مجدول بدائرة المركز.

عرض صاحب الـ27 ربيعا على السيدة الإقامة رفقته "هنقول للناس انك مراتي" لإضفاء شرعية على تواجدها بالمنزل. استمر الحال لفترة ليست بالقصيرة مارسا خلالها الجنس حتى حملت العشيقة جنينا في أحشائها.

يوم الحادث وقعت مشادة كلامية حادة بينهما اعتدى العشريني على عشيقته بالضرب بـ"حزام" ودفع رأسها بقوة فارتطمت بالأرض.

أصيبت الثلاثينية بحالة إعياء شديدة خلدت بعدها إلى النوم إلى جوار عشيقها الذي فوجئ بوفاتها صباح اليوم التالي. اتصل بشقيقه طلبا للمساعدة وتخلصا من الجثة بمكان العثور عليها.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بقيادة الرائد معتصم رزق ومعاونه الرائد عبد الرحيم الرفاعي من ضبط المتهم الرئيسي وشقيقه وأقرا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.