العبسي غادر الى بلجيكا في زيارة رعوية

غادر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي بيروت متوجها الى بلجيكا، على رأس وفد ضم رئيس جمعية الملكية العالمية ونقيب اطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش. ويلتقي العبسي خلال زيارته الرعوية ابناء الطائفة وعددا من المسؤولين السياسيين والشخصيات الروحية.

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