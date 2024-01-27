شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد عشرات الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون اليوم السبت جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، في اليوم الـ113 من العدوان الذي بدأ في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

أفادت مصادر طبية بوصول شهداء وجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى؛ إثر قصف الاحتلال عدّة منازل في دير البلح وسط القطاع.. مشيرة إلى استشهاد 9 أشخاص، بينهم نساء، جراء قصف الاحتلال منازل في خان يونس.

فجر اليوم، استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في حي "الجنينة" شرق رفح، جنوب قطاع غزة.. واستهدفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية في محيط شركة الكهرباء في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

حسب المصادر ذاتها، ارتقى 28 شخصًا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان إلى أكثر من 26 ألف شهيد، ونحو 64 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير مسبوقة.

في سياق متصل وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

يعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

سبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.