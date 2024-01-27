أطباء بلا حدود: انهيار النظام الصحي في غزة بعد توقف خدمات مستشفى ناصر

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إنه "لم يعد هناك نظام صحي عمليًا في غزّة"، بعد أن أصبحت معظم الخدمات في مستشفى ناصر "معطلة الآن".

وعبرت المنظمة، اليوم السبت، عن أسفها لأن "القدرة الجراحية لمستشفى ناصر"، أكبر مرفق صحي في خانيونس بجنوب قطاع غزة، أصبحت "شبه معدومة"، مشيرة إلى أنه "يتعين على أفراد الطاقم الطبي القلائل الذين بقوا في المستشفى التعامل مع مخزونات منخفضة جدًا من المعدات الطبية"، وفق بيان أوردته وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت المنظمة، أنه "في حين نزح معظم موظفي المستشفى وآلاف الأشخاص الذين لجأوا إليه في الأيام الأخيرة، فإن ثمة ما بين 300 إلى 500 مريض مصابين بجروح خطرة لم يتسن إجلاؤهم بسبب الخطر ونقص سيارات الإسعاف في المرفق الطبي".

وأفادت جيميت توماس، المنسّقة الطبية لمنظمة أطبّاء بلا حدود، في البيان، بأنه "مع تعطل عمل مستشفى ناصر والمستشفى الأوروبي، لم يتبق أي نظام صحي عمليًا في غزة".

وذكرت المنظمة أن "النظام الصحي بكامله خارج الخدمة الآن" في القطاع، مشيرة إلى أن 8 فقط من أصل 36 مستشفى مفتوحة قبل الحرب لا تزال تعمل "بشكل جزئي" في غزة.

وبحسب المنظمة، "باتت كل المستشفيات في الجنوب مكتظة أو لا يمكن الوصول إليها، حيث يصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية وهجومه حاليًا، ولا سيما في خانيونس.