قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدة بليدا

أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدة بليدا الشرقية، المقابلة لموقع الجيش الإسرائيلي في "البياض". ويأتي ذلك ضمن سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة.

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