"مهر": مقتل 9 أشخاص غير إيرانيين من قبل مجهولين بمدينة إيرانية قرب الحدود مع باكستان

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، عن مقتل 9 أشخاص غير إيرانيين بمنطقة سيركان بمدينة سراوان الحدودية مع باكستان، على يد مسلّحين مجهولين.
وأوضحت الوكالة أنّه حتى الآن لم تتحمل أي جهة مسؤولية هذا الحادث، وما زالت المتابعة جارية لمزيد من المعلومات.
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