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"مهر": مقتل 9 أشخاص غير إيرانيين من قبل مجهولين بمدينة إيرانية قرب الحدود مع باكستان

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أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، عن مقتل 9 أشخاص غير إيرانيين بمنطقة سيركان بمدينة سراوان الحدودية مع باكستان، على يد مسلّحين مجهولين.

وأوضحت الوكالة أنّه حتى الآن لم تتحمل أي جهة مسؤولية هذا الحادث، وما زالت المتابعة جارية لمزيد من المعلومات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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