تدمير وكرين لتنظيم داعش الإرهابي في "أنبار" العراق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، عن تدمير وكرين لعصابات تنظيم داعش الإرهابي في صحراء الأنبار.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "مفارز" وكالة الاستخبارات المُختصة بمكافحة الإرهـاب في الأنبار وبالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية نفذت عملية نوعية مُستندة إلى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت خلالها عن تدمير مضافتين لعصابات داعـش الإرهابية في عمق صحراء الأنبار يستخدمونها كمخبأ للدعم اللوجستي، وضبطت بداخلها مواد مختلفة.

وأضاف البيان أنه "وبعملية منفصلة نفذتها مفارز الوكالة في ذي قار أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على خمسة متهمين وفق المادة (28) مخـدرات مستندة إلى مذكرات قبض قضائية أصولية"، مؤكداً إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".