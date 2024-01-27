بعد تقلبات.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب انخفض مع بداية التعاملات بقيمة 50 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعوض خسارته بمنتصف التعاملات اليوم مرتفعا بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2567 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3800 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 30800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية، ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وانخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2018.52 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في نهاية تعاملات أمس الجمعة بتراجع 2.32 دولار بنسبة 0.11% مقارنة بمستواه يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من الخليج 365: أسعار الذهب

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