اجتماع عربي لاتخاذ موقف موحد بشأن قرار محكمة العدل الدولية

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، غدًا، دورة غير عادية للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب، بناءً على طلب فلسطين.

وأفاد مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في تصريح له اليوم، بأن الطلب الفلسطيني جاء بالتنسيق مع المغرب بصفتها رئيس الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومع الأردن ومصر، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

وأضاف، أن هذه الدورة غير العادية تعقد لاتخاذ موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس، بالتدابير المؤقتة التي على القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، تنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م.