وأفاد مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك في تصريح له اليوم، بأن الطلب الفلسطيني جاء بالتنسيق مع المغرب بصفتها رئيس الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومع الأردن ومصر، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
وأضاف، أن هذه الدورة غير العادية تعقد لاتخاذ موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس، بالتدابير المؤقتة التي على القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، تنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948م.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع عربي لاتخاذ موقف موحد بشأن قرار محكمة العدل الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.