أبو عبيدة داخل معرض الكتاب.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - أبو عبيدة.. كتاب تصدر اهتمامات رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وحرص مؤلف الكتاب سيد داود المطعني على أن تكون صورة المتحدث الرسمي لكتائب القسام على غلاف الكتاب وأعلاها المثلثالأحمر المقلوب.

وظهر الكتاب في جناح دار نشر ببلومنيا للنشر والتوزيع، في صالة 2 (A35)، بعنوان "أبو عبيدة قائد سلاح الحرب الإعلامية " وعليه صورة أبو عبيدة والمثلث المقلوب التي أصبحت أيقونة المقاومة المستخدمة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

انطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، في 25 يناير الجاري، وتستمر حتى 6 فبراير 2024، وتستضيف الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب 1200 ناشر و5250 عارضا من 70 دولة، وأقيم على مساحة 80 ألف متر مربع، وخمس قاعات عرض، ويستقبل المعرض جمهوره يوميا فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء يوميا، ما عدا يومى الخميس والجمعة، حيث يتم استقبال الجمهور فى تمام الساعة 10 صباحا وحتى 9 مساء يومي الخميس والجمعة، ومن 10 إلى 8 باقي الأيام.