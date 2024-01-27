هل الأسواق العالمية تحدد أسعار الذهب في مصر؟.. رئيس الشعبة يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علق إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، على الارتفاع الكبير في أسعار الذهب في مصر ووصول عيار 21 إلى 3855 جنيه، مشيرًا إلى أن تحديد سعر الذهب مرتبط بالعرض والطلب.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور"، أنه يوجد أزمة فيما يتعلق بقواعد العرض والطلب، حيث أن الأمر لا علاقة بسعر الذهب العالمي، وهناك فكر استثمار مختلف، حيث لا يوجد وعي استثماري عند عملية الشراء، وللأسف المواطنين يجرون عمليات الشراء عند "اعلى نقطة".

وأوضح، أن عوامل العرض والطلب هي من تحدد تقييم أسعار الذهب في السوق المصري.

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