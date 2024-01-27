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برشلونة يتعرض لخسارة قاسية من فياريال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480106-638419820767533568.jpg

2024-01-27 | 20:45

برشلونة يتعرض لخسارة قاسية من فياريال

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حقق فياريال، فوزا كبيرا على مضيفه برشلونة بنتيجة (5-3) مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر الليجا.
وسجل لبرشلونة، إلكاي جوندوجان، بيدري، وإيريك بايلي (هدف عكسي)، في الدقائق 60 و68 و71، بينما سجل لفياريال جيرارد مورينو، إلياس أخوماش، وجونسالو جيديش وسورلوث وموراليس في الدقائق 41، و54 و84 و(90+9) و(90+12).

وبهذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما رفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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