انت الان تتابع خبر تشافي ينفعل خلال خسارة اليوم: يا له من عار والان مع التفاصيل
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2024-01-27 | 21:42
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فقد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، السيطرة على انفعالاته خلال الهزيمة على أرضه أمام فياريال (5-3)، مساء اليوم السبت، في ملعب لويس كومبانيس، ضمن منافسات الجولة 22 من الليجا.
فخلال الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فياريال (4-3)، احتسب حكم اللقاء مونويرا مونتيرو ركلة جزاء ضد سانتي كوميسانيا، لاعب الغواصات الصفراء، بداعي لمس الكرة بيده داخل منطقة العمليات.
لكن حكام الفيديو استدعوا مونتيرو لمراجعة اللعبة، ليقرر بعدها إلغاء ركلة الجزاء.
لكن حكام الفيديو استدعوا مونتيرو لمراجعة اللعبة، ليقرر بعدها إلغاء ركلة الجزاء.
وردا على ذلك، بحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، توجه تشافي نحو أقرب كاميرا إلى جواره، وقال بصوت عال وواضح: "يا له من عار! يا له من عار".
ومن المتوقع أن يتعرض تشافي لعقوبة من قبل لجنة المسابقات، نتيجة اعتراضه الواضح على قرار حكم اللقاء.
وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 44 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما رفع فياريال رصيده إلى 23 نقطة، في المركز الرابع عشر.