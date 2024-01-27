الجوع يهدد الأفغان في كل المقاطعات

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا محمود (كابول، لندن)

على وقع اشتداد وطأة الوضع الإنساني المتردي في أفغانستان في ظل البرودة القارسة التي تسود أراضيها خلال فصل الشتاء بالتزامن مع استمرار تقلص المساعدات الإغاثية الواصلة إليها، يحذر خبراء في الشأن الأفغاني، من خطورة تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمجتمعية التي تعصف بهذا البلد، وتبعات ذلك على مواطنيه.

فالتقلبات المتواصلة على الساحة السياسية في كابول، وما صاحبها من اضطرابات أمنية وتحولات على الصعيد الاجتماعي، زجت بنحو نصف السكان، البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة، في براثن الفقر، وذلك بسبب نقص فرص العمل في المقام الأول، كما أوجدت تحديات منهجية، تعرقل عمل المؤسسات الحكومية الأفغانية.

في الوقت ذاته، تواجه أنشطة الإغاثة الجارية في أفغانستان، فجوة عميقة في التمويل، تصل إلى ما يُقدر بـ1.8 مليار دولار، وفقاً لما أورده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. فبعد أن كانت ميزانية هذه الأنشطة، تكفي في عام 2021 لتلبية 97% من متطلبات الأفغان واحتياجاتهم، انخفضت نسبة ما يتم تلبيته من تلك الاحتياجات في العام الماضي بشكل حاد، لتصل إلى ما لا يزيد على 44% منها.

بالتوازي مع ذلك، أدى تفشي الفقر وتقلص سبل كسب العيش، إلى أن يواجه الأفغان في كل المقاطعات تقريباً، حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، إلى حد يجعل ثلثهم لا يعلمون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية، كما أكد برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق من هذا الشهر.

ويقر مسؤولو البرنامج، بأن «النقص الهائل في التمويل»، يجعل وكالتهم التابعة للأمم المتحدة، غير قادرة على تقديم مساعداتها، سوى للأسر الأكثر معاناة من الجوع، وذلك من أجل تمكينها من البقاء على قيد الحياة خلال الشتاء الحالي، عبر منحها الحد الأدنى على الإطلاق وسط تأكيدات على أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج الآن وبشكل عاجل، إلى 670 مليون دولار أميركي لإمداد قرابة 15.2 مليون أفغاني بالإمدادات المُنقذة للحياة والكفيلة بدعم سبل العيش، ثمة مؤشرات متزايدة على أن تدهور الوضع الاقتصادي قاد إلى توسيع رقعة ظاهرة عمالة الأطفال، التي يعاني منها الآن ثلث الصغار الأفغان تقريباً في الوقت الحاضر.

وبحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني لشبكة «سي إن بي سي تي في 18» التلفزيونية، تُظهر تقارير أممية، أن القيود المفروضة على نساء أفغانستان في مجاليْ العمل والتعليم، أدت إلى معاناة نحو 64 ألفاً منهن من البطالة، بجانب وقف المسيرة التعليمية لثلاثة آلاف أخريات.

كما أن تلك القيود قادت بشكل غير مباشر، إلى الزج بمزيد من الأطفال في سوق العمل، للحلول محل النساء اللواتي تم استبعادهن منه، وذلك في ظل تحذيرات دولية، من أن حظر توظيف النسوة أو تشغيلهن بشكل كامل، قد يقود لتقلص دخل الفرد في أفغانستان، بواقع النصف تقريباً.

وشدد مراقبون على أن تضافر هذه العوامل، يجعل أفغانستان الآن على مفترق طرق، بالنظر كذلك إلى تراجع حجم تبادلها التجاري مع جيرانها، من قبيل ما تشير إليه بيانات البنك الدولي، من تقلص صادرات الفحم الأفغانية، بنسبة تقارب 43%، خلال الفترة ما بين شهريْ يناير وأكتوبر الماضييْن.