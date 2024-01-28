شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة مساء اليوم السبت.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 16 كيلومترا جنوب مدينة ويواك عاصمة مقاطعة سيبيك الشرقية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية. زلزال تركيا من ناحية أخرى، ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر اليوم بحر إيجة غرب تركيا.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن مركز الزلزال قبالة قضاء مندريس بولاية إزمير، ووقع في خليج "قوش أداسي" على عمق 8.51 كيلومترات.

وأكدت عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال حتى الآن.