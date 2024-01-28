اليوم.. محاكمة قاتل موظفة حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل، لاتهامه بقتل موظفة لسرقتها.

وتمكن رجال المباحث من كشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم القبض على المتهم بقتلها عقب سرقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تُستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعُثر على جثة موظفة "ف.ا" 32 سنة، وبها طعنات وتم نقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

واعترف المتهم في التحقيقات، بأنه قتل المجني عليها بأن ضربها بآلة حادة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسرق هاتفها المحمول ومبلغ مالي 800 جنيه.

وكشفت مناظرة نيابة حدائق القبة لجثة المجني عليها، أنها توفيت نتيجة تلقيها عدة ضربات مميتة في الرأس والعنق.