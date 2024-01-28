شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب غواتيمالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر الليلة الماضية جنوب غواتيمالا.

وذكرت وكالة رصد الزلازل في غواتيمالا, أن الزلزال وقع عند الساعة 23,52 بالتوقيت المحلي. المحيط الهادئ وحدد مركزه في المحيط الهادئ على سواحل منطقة إسكوينتلا وعلى عمق 119 كيلومتراً.

ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.