المعارضة الفنزويلية تدعو إلى إلغاء قرار استبعاد مرشحتها للرئاسة

طالبت المعارضة الفنزويلية المحكمة العليا، بإلغاء قرار استبعاد مرشحتها ماريا كورينا ماتشادو من السباق الرئاسي. واكد رئيس وفد المعارضة في الحوار مع الحكومة جيراردو بلايد خلال مؤتمر صحافي انه "نطالب بإلغاء هذا القرار لأن الإجراءات انتُهِكت". وتابع بلايد "لقد انتُهكت الإجراءات القانونية الواجبة وانتُهِك الحق في الدفاع"، مستنكرا الطبيعة "التقديرية" للإجراء. وأكدت المحكمة العليا في فنزويلا عدم أهلية ماريا كورينا ماتشادو (56 عاما) لخوض الانتخابات "لمدة 15 عاما"، وذلك بعدما فازت بسهولة في الانتخابات التمهيدية للمعارضة الفنزويلية لنيل الترشيح للاقتراع الرئاسي لعام 2024. وصدر القرار بعد أن استأنفت ماتشادو قرار عدم أهليتها على خلفية مخالفات إدارية واتهامها بالخيانة عقب دعمها العقوبات الأميركية ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

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