حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم

أفادت غرفة "التحكم المروري" بأن "طريق شبعا عين عطا وشبعا كفرشوبا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج وشبعا الهبارية شويا حاصبيا سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية". كما افادت بأن طريق ضهر البيدر سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او مجهزة بسلاسل معدنية، وطريق ترشيش زحلة مقطوعة امام جميع المركبات بسبب تكون طبقة من الجليد.

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