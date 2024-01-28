شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع أمريكي ألماني مرتقب لتقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس سيجتمعان في واشنطن في التاسع من فبراير.
ويستهدفان حشد الدعم من أجل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.
وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قصفت موسكو كييف مجددا بالصواريخ والطائرات المسيرة في شمالي البلاد ووسطها وجنوبها.
وأشار يوري مالاشكو الحاكم العسكري لزابوريجيا إلى أن المسيرات هاجمت المنطقة الوسطى.
ولفت إلى أن البنية التحتية تعرضت لضربة، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وأوضحت السلطات، أن الجهود مستمرة لإخماد الحريق، ولم ترد معلومات عن الإصابات المحتملة.
ويستهدفان حشد الدعم من أجل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.
الحرب الروسية الأوكرانيةوأشار البيت الأبيض إلى أن الاجتماع سيشهد التأكيد مجددًا على دعمهما القوي لأوكرانيا في وجه الغزو الروسي.
وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قصفت موسكو كييف مجددا بالصواريخ والطائرات المسيرة في شمالي البلاد ووسطها وجنوبها.
وأشار يوري مالاشكو الحاكم العسكري لزابوريجيا إلى أن المسيرات هاجمت المنطقة الوسطى.
هجمات صاروخية روسية
ولفت إلى أن البنية التحتية تعرضت لضربة، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
هذا وأعلن مسؤولون عن هجمات صاروخية في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا.
ولفت فيليب برونين الحاكم العسكري، إلى أن مبنى صناعيا في كريمنشوك تعرض للقصف واندلعت به النيران.
الجهود مستمرة لإخماد الحريق
وأوضحت السلطات، أن الجهود مستمرة لإخماد الحريق، ولم ترد معلومات عن الإصابات المحتملة.
وتجددت الهجمات أيضا في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.