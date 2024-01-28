زلزال جديد يضرب اليابان بقوة 4.8 درجة



زلزال مطلع العام

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر العاصمة طوكيو وكاناجاوا ومناطق أخرى في اليابان صباح اليوم ، حسب ما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.وأوضحت الوكالة أن مركز الزلزال في خليج طوكيو على عمق 80 كيلومترًا، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".ولم ترد على الفور تقارير عن حدوث أضرار مادية أو بشرية.



شهدت اليابان في الساعات الأولى من عام 2024، إلى زلزال عنيف بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وضرب الزلزال منطقة وسط اليابان، بما في ذلك مقاطعات إيشيكاوا وتوياما ونيجاتا.



وتسبب الزلزال في وفيات وإصابات، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 33500 منزل في المنطقة، كما أدى إلى انهيار بعض المباني، وإصدار تحذير من حدوث تسونامي.