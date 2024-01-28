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“الخارجية الفلسطينية”: الوقف الفوري لإطلاق النار المدخل الوحيد لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وأفادت في بيان أصدرته اليوم، أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني يعد تحدياً إسرائيلياً لقرار المحكمة، وإمعاناً في التدمير الممنهج للقطاع، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصةً ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي، في إمعان إسرائيلي واضح على استكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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