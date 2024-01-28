قوى الامن: توقيف احد افراد عصابة تنشط بسرقة السيارات المستأجرة

افادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بأن "نتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات سرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولين باستئجار سيّارات من شركات ومكاتب تأجير السيارات، مستخدمين بطاقات هوية مزوّرة، والقيام بسرقة هذه السيارات لاحقًا، وتهريبها الى خارج الاراضي اللبنانية".

واوضحت في بيان، انه "على أثر ذلك، كُلّفت القطعات المختصة في الشعبة القيام بإجراءاتها الميدانية والتقنية، لتحديد هوية أفراد العصابات التي تنفّذ العمليات المذكورة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من الاشتباه بأحدهم، ويدعى: ع. م. (مواليد عام 2002، لبناني)".

وكشفت ان "بتاريخ 06-01-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة عاليه. وبتفتيشه، ضبط بحوزته بطاقة هوية لبنانية مزوّرة، ومبلغ مالي، وهاتف خلويّ"، لافتة الى ان "بالتحقيق معه، اعترف انه استحصل على بطاقة الهوية المزوّرة والمبلغ المالي والخط الهاتفي المضبوطين، من شخص لبناني الجنسيّة متواجد داخل الأراضي السورية، وذلك بعد أن اتفق معه على استئجار سيارة من أحد مكاتب تأجير السيارات، وسرقتها، ونقلها الى الحدود السورية وتسليمه إيّاها. وأضاف أنه قبل عملية توقيفه، تواصل مع مكاتب تأجير السيارات في محلة خلدة بغية استئجار سيارة وسرقتها، لكنّ عملية توقيفه حالت دون ذلك".

واكدت انه "أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة".