اختطاف سفينة صيد سريلانكية قبالة الصومال

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت البحرية السريلانكية، اليوم الأحد، عن حادث اختطاف جديد، معلنة أن قراصنة اختطفوا سفينة صيد قبالة الصومال.

وأكدت بحرية سريلانكا، اليوم الأحد، بإن قراصنة صوماليين مشتبه بهم صعدوا على متن سفينة صيد سريلانكية وطاقمها المكون من ستة أفراد وخطفوها في أحدث هجوم على السفن في المحيط الهندي.

وأوضح المتحدث باسم البحرية السريلانكية جايان ويكراماسوريا: "معلوماتنا هي أن قراصنة صوماليين خطفوا السفينة".

وأضاف أن السفينة "لورينزو بوتا-4" اختطفت يوم السبت على بعد حوالي 840 ميلاً بحرياً جنوب شرق العاصمة الصومالية مقديشو.

ويشار إلى أن حوداث القرصنة باتت متكررة في المحيط الهندي، حيث شهدت المنطقة الممتدة من خليج عدن إلى بحر العرب وحتى المحيط الهندي عمليات استهدفت السفن على الطريق التجاري البحري الدولي، ما يطرح عدة تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء هذه العمليات.

ورغم أن أغلب الهجمات التي تستهدف السفن على طريق التجارة البحري الرئيسي بين آسيا وأوروبا عبر البحر الأحمر يتم فيه توجيه أصابع الاتهام إلى الحوثيين بالدرجة الأولى والإيرانيين بالدرجة الثانية، إلا أن القراصنة الصوماليين عادوا إلى الواجهة بعد أن تراجع دورهم خلال السنوات الأربعة الأخيرة بحسب مراقبين دوليين.